10:00 31.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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ДТП в Харькове: мать Алены Зайцевой попросила прощение у семей погибших

На днях мать Елене Зайцевой обратилась к семьям погибших и пострадавших в аварии, котороя произошла в Харькове и забрала жизнь шести человек. Еще несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии в больнице до сих пор.

ДТП в Харькове: мать Алены Зайцевой попросила прощение у семей погибших

Соответствующее обращение Татьяны Ивановой прозвучало в эфире ток-шоу "Говорит Украина". В частности, мать девушки считает, что это ДТП ужасное.

"Сразу же после аварии наша семья пыталась оказать какую-то помощь пострадавшим, которые находились в больнице. Но нам этого сделать тогда не удалось…" – сказала женщина. 

Также Иванова отметила, что они не могут оказать финансовую помощь, поскольку не располагают информацией по людям.

"Мы еще раз просим у семей погибших и потерпевших прощения в этой ужасной страшной аварии ", - добавила мать Елене Зайцевой.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в интернете появились фотографии харьковского СИЗО, построенном в 1848 году, в котором Елене Зайцевой предстоит провести два месяца. В здании изолятора совсем недавно был сделан косметический ремонт.


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