ДТП в Харькове: мать Алены Зайцевой попросила прощение у семей погибших

Соответствующее обращение Татьяны Ивановой прозвучало в эфире ток-шоу "Говорит Украина". В частности, мать девушки считает, что это ДТП ужасное.

"Сразу же после аварии наша семья пыталась оказать какую-то помощь пострадавшим, которые находились в больнице. Но нам этого сделать тогда не удалось…" – сказала женщина.

Также Иванова отметила, что они не могут оказать финансовую помощь, поскольку не располагают информацией по людям.

"Мы еще раз просим у семей погибших и потерпевших прощения в этой ужасной страшной аварии ", - добавила мать Елене Зайцевой.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в интернете появились фотографии харьковского СИЗО, построенном в 1848 году, в котором Елене Зайцевой предстоит провести два месяца. В здании изолятора совсем недавно был сделан косметический ремонт.