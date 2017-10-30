13:56 30.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В зоне АТО за неделю погибло 12 террористов

В течение прошлой недели в зоне проведения АТО на востоке страны погибли 12 боевиков.

В зоне АТО за неделю погибло 12 террористов

Кроме того – также еще 24 получили различные ранения. Такие данные в процессе брифинга передал спикер Минобороны по делам АТО Андрей Лысенко. Согласно его словам – согласно предоставленной информации ГУ разведки Минобороны – в течение недели среди террористических войск потери составили 36 граждан, из них 12- погибшие. Максимальные же потери террористы понесли именно около Авдеевки.

Как сообщал УРА-Информ, в течение 29-го октября один силовик получил ранения в зоне проведения АТО. Известно, что террористы 15-ть раз открывали по позициям силовиков огонь.


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