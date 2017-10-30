В Запорожье пересмотрели ночной запрет на торговлю алкоголем

Так, запрет на продажу алкоголя ранее был внедрен с 22:00 до 12:00. Теперь же местные жители и гости города получат возможность купить алкоголь с 10-ти утра. Такое решение недавно было принято в рамках заседания сессии горсовета. Таким образом – теперь алкоголь будет запрещено продавать с 22-ух часов вечера и до десяти утра.

Как сообщал УРА-Информ, в Британии недавно создали т.н. алкогольные елочные игрушки. Их можно также применять в качестве рюмок, в которые можно наливать алкоголь. В игрушки можно наливать джин, водку, виски и другие напитки.