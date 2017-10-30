В воскресенье в АТО ранения получил один военный - ВИДЕО
Российские наемные войска и подчиненные им боевики в течении прошедших суток, воскресенья, 29 октября, 15 раз открывали огонь по позициям украинских войск.
В ответ наши воины были вынуждены десять раз открывать огонь. В результате боевых действий один украинский военный получил ранения.
Сейчас пострадавший находится в военно-медицинском лечебном учреждении, состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, в конце прошедших суток в районе боевых действий обстановка не претерпела существенных изменений. Противник и в дальнейшем сконцентрировал огневую активность на донецком направлении, используя преимущественно пехотное вооружение.