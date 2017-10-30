В воскресенье в АТО ранения получил один военный - ВИДЕО

В ответ наши воины были вынуждены десять раз открывать огонь. В результате боевых действий один украинский военный получил ранения.

Сейчас пострадавший находится в военно-медицинском лечебном учреждении, состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, в конце прошедших суток в районе боевых действий обстановка не претерпела существенных изменений. Противник и в дальнейшем сконцентрировал огневую активность на донецком направлении, используя преимущественно пехотное вооружение.

Во второй половине дня боевики из автоматического гранатомета и стрелкового оружия обстреливали укрепления украинских военных в районе Авдеевской промзоны.

Кроме того, вечером боевики из противотанковых гранатометов и пулеметов вели огонь по укреплениям ВСУ возле Луганского и Светлодарска. А вооружение БПМ несколько раз применяли неподалеку Зайцево.

На приморском направлении НВФ более часа обстреливали из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия позиции украинских военных в районе Марьинки.

Напомним, боевики в ночь на воскресенье, 29 октября, обстреляли из гранатометов жилые дома в старой Авдеевке.