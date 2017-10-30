В США стартуют учения стратегических ядерных сил

Об этом говорится в сообщении пресс-службы боевого командования в составе Пентагона, объединяющего американские стратегические ядерные силы, силы ПРО и Космическое командование.

Отметим, что в ходе учений будут задействованы штаб StratCom на военно-воздушной базе Offutt, подчиненные штабу части в различных районах мира, включая ракетные части и части ВВС.

По словам генерала ВВС США Джона Хиттена, США необходимо интегрировать свои стратегические возможности. В частности, это будет сделано для того, чтобы в любое время доставлять различные ответы против действий любого противника в любой точке мира.

Также в ходе маневров будут отработаны механизмы стратегического сдерживания, операции в космосе и киберпространстве, готовность отражать угрозы радио-электронной борьбы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представители в Североатлантическом альянсе хотят выдвинуть обвинения России в осознанном введении в заблуждение касательно количества военнослужащих, которые приняли участие в учениях "Запад-2017".