В Саудовской Аравии женщинам разрешили посещать стадионы

Об этом передает The Guardian.

Реформу инициировал коронованный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман, который считает, что страна более не должна ограничивать свое населения, а особенно женщин, в праве передвижения и отдыха. Первая реформа принца вступит в силу уже в 2018 году, женщины смогут получить права на вождение автомобиля.

Им также разрешат посещать кафе, кинотеатры, рестораны вместе с мужчинами. Специально построенные футбольные стадионы в Эр-Рияде, Джидде и Даммаме будут принимать и женских спортивных болельщиц.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд заявил, что инвестирует более 500 000 000 000 долларов в создание искусственного города на берегу Красного моря.