В Саудовской Аравии женщинам разрешили посещать стадионы

Власти Саудовской Аравии заявили, что проведут специальную реформу, которая разрешит женщинам посещать еще больше общественных мест.
Об этом передает The Guardian.
Реформу инициировал коронованный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман, который считает, что страна более не должна ограничивать свое населения, а особенно женщин, в праве передвижения и отдыха. Первая реформа принца вступит в силу уже в 2018 году, женщины смогут получить права на вождение автомобиля.
Им также разрешат посещать кафе, кинотеатры, рестораны вместе с мужчинами. Специально построенные футбольные стадионы в Эр-Рияде, Джидде и Даммаме будут принимать и женских спортивных болельщиц.
Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд заявил, что инвестирует более 500 000 000 000 долларов в создание искусственного города на берегу Красного моря.