В понедельник в Украине снег, метель и гололед

Дожди ожидаются во всех областях, при чем в западных, а местами и в Винницкой, Житомирской, Черкасской и Кировоградской областях, с мокрым снегом, а на высокогорье Карпат – метель и гололедица.

Ветер западный и юго-западный, порывы 17-22 метров на секунду, в западных, южных областях и Приазовье местами 25-30 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 7-12 градусов тепла.

В Киеве сегодня весь день будет идти дождь. Температура воздуха ночью составит 2-4 теплых градусов. Днем будет от 4 до 6 градусов тепла.

На западе Украины облачно, дождь с мокрым снегом, местами метель. Температура воздуха ночью и днем будет от минус 1 до плюс 7 градусов.

На севере Украины дождь, в Житомирской области с мокрым снегом. Температура воздуха ночью и днем составит 1-7 градусов выше нуля.

В центре страны дождь с мокрым снегом. Температура ночью и днем удержится в пределах 0-7 градусов тепла.

На востоке Украины в понедельник также дожди. Температура ночью составит 3-9 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 5-11 градусов.

На юге страны дождь, сухо будет только в Одесской области. Температура ночью составит 2-8 теплых градусов. Днем потеплеет до 6-12 градусов.

В Крыму также дождь. Температура ночью составит 5-10 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 8-13 градусов.