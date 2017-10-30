01:00 30.10.2017 | Общество | Новости
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В Канаде неизвестный выиграл в лотерею более 11 миллионов долларов

В Канаде разыскивается счастливчик, который выиграл в лотерею 15 миллионов канадских долларов, что в переводе составляет 11,6 миллионов долларов США.

В Канаде неизвестный выиграл в лотерею более 11 миллионов долларов

О нем известно только, что он житель провинции Квебек. Как пояснил журналистам представители ассоциации Atlantic Lottery, занимающейся лотерейными розыгрышами, для получения денежного приза неизвестному необходимо предъявить билет.

Имя победителя должно стать достоянием общественности, - отметили в организации

Напомним, как сообщал УРА-Информ, председатель парламентской фракции Радикальной партии нардеп Олег Ляшко задекларировал 571 000 гривен выигрыша в Украинской национальной лотерее.


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