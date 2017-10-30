ТОП-5 не оправдывающих ожидания автомобилей

Имея на своем счету более 800 обзоров автомобилей с рейтингами их надежности и эксплуатационных качеств, команда поисковика транспортных средств Automoto.ua определила 5-ку, которую лучше избегать. Мы отобрали худшие варианты из популярных категорий на основании параметров надежности, показателей краш-тестов и удовлетворенности владельцев авто в целом.

Средний класс: Mitsubishi Mirage

Бюджетный автомобиль, который потребляет скромные 4,5 л/100 км, наталкивает на мысль, что покупка Мицубиси Мираж – первоклассная сделка. Но доработки 2016 года не маскируют слабый, вибрирующий 3-цилиндровый двигатель, который обеспечивает вялое ускорение. Хотя кабина относительно просторна, она создает впечатление скучной, дешевой и непрочной. Напоследок скажем, что за такую цену можно найти много существенно лучших вариантов, чем Mirage.

Компактный: Fiat 500L

Этот полу-универсал с рвением отвечает на запросы водителя, безопасный в управлении на предельной скорости и располагает просторной кабиной. Но он заслужил низкую оценку по результату тест-драйва из-за жесткой езды, неудобных сидений и причудливой водительской позиции. Исследования удовлетворенности автовладельцев показывают, что 46% из них пожалели о покупке Фиат 500 Л.

Седан средних размеров: Chrysler 200

Эта категория переполнена способными, и даже безупречными альтернативами Крайслер 200. Он значительно отстает от своих современников по качествам управления. Автомобиль неповоротлив, нестабильный во время движения, а его 4-цилиндровый двигатель достаточно посредственный. В добавок, тесные задние сиденья создают у пассажиров чувство клаустрофобии.

Внедорожник средних размеров: Dodge Journey

Данный средне-размерный внедорожник привлекает внимание своим видом. Но на дороге Джорни не хватает ловкости, а V6 демонстрирует худшую экономию топлива в классе. К тому же этот Додж получил низкие отметки на краш-тестах.

Базовый роскошный автомобиль: Mercedes-Benz CLA

CLA доказывает, что происхождение не гарантирует высшее качество. Примененному в нем двигателю не хватает реактивности, а мощность поставляется с перебоями. Хотя автомобиль поворотливый - езда изнурительно жесткая и сопровождается шумом в кабине. Чтобы получить ожидаемые для этого класса премиальные функции, покупателям ЦЛА придется потратиться на опции.

Поисковик транспортных средств Automoto.ua, Мицубиси Мираж