21:55 30.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Шуфричу младшему продлили меру пресечения

Шевченковский районный суд города Киева в понедельник, 30 октября, продлил меру пресечения для подозреваемого в наезде на мужчину в столице Нестору Шуфричу.

Шуфричу младшему продлили меру пресечения

По решению суда сын народного депутата Нестора Шуфрича будет находится на поруках отца еще два месяца. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, суд также продлил действие обязанностей, возложенных на подозреваемого.

Напомним, Шуфрича-младшего отпустили на поруки отца депутата.

Как сообщал УРА-Информ, 26 августа сын депутата Нестора Шуфрича Нестор, находясь за рулем автомобиля, совершил наезд на мужчину на улице Шота Руставели в Киеве. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавший с множественными травмами был доставлен в ближайшую больницу.


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