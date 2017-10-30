Шуфричу младшему продлили меру пресечения

По решению суда сын народного депутата Нестора Шуфрича будет находится на поруках отца еще два месяца. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, суд также продлил действие обязанностей, возложенных на подозреваемого.

Напомним, Шуфрича-младшего отпустили на поруки отца депутата.

Как сообщал УРА-Информ, 26 августа сын депутата Нестора Шуфрича Нестор, находясь за рулем автомобиля, совершил наезд на мужчину на улице Шота Руставели в Киеве. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавший с множественными травмами был доставлен в ближайшую больницу.