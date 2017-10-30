Правоохранители в 2017 году получили 6200 заявлений о пропаже детей

Известно, что в начала 2017 г. правоохранители получили уже 6288 сообщений про исчезновение детей. Про это речь идет в сообщении Нацполиции страны. В сообщении говорится о том, что всего с начала 2017-го года уже было зарегистрировано 6288 сообщений про исчезновение несовершеннолетних, при этом 85 процентов из них разысканы в течение одних суток.

Если сравнивать с аналогичным периодом 2016 г. – то количество сообщений про исчезновение детей возросло на 24,6 процента. При этом также разыскано на 1245 больше украинских детей, чем в 2016 г. - говорится в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, в августе в Финляндии пропала целая группа сборщиков ягод.