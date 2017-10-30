Под Киевом обстреляли автомобиль Амины Окуевой, женщина погибла

Женщина погибла на месте происшествия. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко. По его словам, только что остановилось сердце патриота Украины Амины Окуевой.

Ее автомобиль был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде возде поселка Глеваха. Вместе с ней в машине был Адам Осмаев. Он получил ранения, но будет жить. Я только что говорил с ним по телефону, - написал политик, добавив, что на месте работают следственно - оперативные группы полиции.

Напомни, как сообщал УРА-Информ,1 июня в Киеве произошло покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву - чеченских добровольцев, участников АТО. Убийца, представившийся французским журналистом и имевший документы гражданина Украины на имя Александра Дакара, несколько раз выстрелил в Осмаева, находясь в его автомобиле в Подольском районе Киева. В свою очередь, жена Осмаева Амина Окуева, которая воевала на Донбассе в рядах ВСУ, выстрелила в нападавшего и ранила его.