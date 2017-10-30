Осмаев получил тяжелое ранение в ногу - ВИДЕО

Вместе с тем на данный момент его жизни ничего не угрожает. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил народный депутат от Радикальной партии Дмитрий Линько.

Он также уточнил, что автомобиль Окуевой и Осмаева расстреляли автоматной очередью. Политик также предполагает, что убийство военнослужащей организовали те же люди, которые уже покушались на нее.

Сейчас на месте инцидента проходят следственные действия. Журналистов не пускают на место происшествие, прибыл глава Национальной полиции Украины Сергей Князев. Также на место убийства Амины Окуевой прибыла следственная оперативная группа Службы безопасности Украины. В ближайшее время полиция обещает дать официальный комментарий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, машину Окуевой обстреляли из кустов на железнодорожном переезде у поселка Глеваха Киевской области. Супруги были военнослужащими чеченского батальона имени Джохара Дудаева, участвующего в конфликте на Донбассе на стороне сил АТО. Это было не первое нападение на Окуеву и Осмаева в этом году.