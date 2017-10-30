Около 30 процентов населения в Украине работают неофициально

По ее словам, около 40 процентов от общего числа зарегистрированных трудящихся составляют женщины. Неформально продолжают работать в основном молодежь и люди, которым за 60.

В новой стратегии Минсоцполитики заявлен пункт о повышении уровня занятости населения с 64 до 70 процентов с обязательной разбивкой, в частности по возрасту и полу. Планируется ввести специальные квоты для инвалидов и людей пенсионного возраста, прием которых на работу будет обязательным. Этот показатель будет колебаться в размере от четырех до пяти процентов.

Как сообщалось в " УРА-Информ", на данный момент число зарегистрированных безработных в нашей стране в сентябре было 303 тысячи человек.