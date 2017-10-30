18:11 30.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100177680:roman

Около 30 процентов населения в Украине работают неофициально

В Украине более четверти населения работает неофициально. Об этом заявила заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Александра Чуркина.

Около 30 процентов населения в Украине работают неофициально

По ее словам, около 40 процентов от общего числа зарегистрированных трудящихся составляют женщины. Неформально продолжают работать в основном молодежь и люди, которым за 60. 

В новой стратегии Минсоцполитики заявлен пункт о повышении уровня занятости населения с 64 до 70 процентов с обязательной разбивкой, в частности по возрасту и полу. Планируется ввести специальные квоты для инвалидов и людей пенсионного возраста, прием которых на работу будет обязательным. Этот показатель будет колебаться в размере от четырех до пяти процентов.

Как сообщалось в " УРА-Информ", на данный момент число зарегистрированных безработных в нашей стране в сентябре было 303 тысячи человек.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив