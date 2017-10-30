Около 30 процентов населения в Украине работают неофициально

В Украине более четверти населения работает неофициально. Об этом заявила заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Александра Чуркина.
По ее словам, около 40 процентов от общего числа зарегистрированных трудящихся составляют женщины. Неформально продолжают работать в основном молодежь и люди, которым за 60.
В новой стратегии Минсоцполитики заявлен пункт о повышении уровня занятости населения с 64 до 70 процентов с обязательной разбивкой, в частности по возрасту и полу. Планируется ввести специальные квоты для инвалидов и людей пенсионного возраста, прием которых на работу будет обязательным. Этот показатель будет колебаться в размере от четырех до пяти процентов.
Как сообщалось в " УРА-Информ", на данный момент число зарегистрированных безработных в нашей стране в сентябре было 303 тысячи человек.