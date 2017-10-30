Количество углекислого газа в атмосфере достигло рекордного максимума, - ООН

По результатам отчета видно, что концентрация CO2 достигла уровня 403 части на каждый кубометр воздуха, что почти вполовину превышает уровень концентрации газа в индустриальную эпоху. Этот показатель за последние сто лет вырос почти стократно, такие резкие изменения уровней CO2 в атмосфере никогда ранее не наблюдались.

Подобный стремительный рост однозначно приведет к глобальному ухудшению климата на планете, что поведет за собой рост температурного уровня планеты, таянья ледников. Это может вызвать новые экологические катастрофы, которые мы сейчас наблюдаем на примере Северной Америки.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно ураган " Герварт", который обрушился на Европу убил пять человек.