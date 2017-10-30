Искусственный интеллект демонстрирует новые чудеса производительности
Программа искусственного интеллекта создала спецэффекты для клипа китайской поп-звезды Крис Ли. Об этом передает Еngadget.
Разработчики ИИ запрограммировала нейронные сети так, чтобы она нарисовала серебристые капли на лице певицы, и мерцание звезд. Компьютер отслеживал движение тела и лица певицы, что дозволило снять видео без использования костюма с трекинговых маячков. Спецэффекты были гармонично расставлены под музыку на песню "Дождливый день, но мы вместе".
В компании Intel уверены в том, что использование подобной технологии сможет стать приоритетным направлением в области шоу-бизнеса и робототехники.
Процессуальное руководство Крыма зафиксировала около 13 000 нарушений воздушного пространства иностранными воздушными судами и установила 182 иностранцев, совершивших незаконные въезды на территорию оккупированного полуострова.