18:54 30.10.2017 | Общество | Новости
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Искусственный интеллект демонстрирует новые чудеса производительности

Программа искусственного интеллекта создала спецэффекты для клипа китайской поп-звезды Крис Ли. Об этом передает Еngadget.

Искусственный интеллект демонстрирует новые чудеса производительности

Разработчики ИИ запрограммировала нейронные сети так, чтобы она нарисовала серебристые капли на лице певицы, и мерцание звезд. Компьютер отслеживал движение тела и лица певицы, что дозволило снять видео без использования костюма с трекинговых маячков. Спецэффекты были гармонично расставлены под музыку на песню "Дождливый день, но мы вместе".

В компании Intel уверены в том, что использование подобной технологии сможет стать приоритетным направлением в области шоу-бизнеса и робототехники.


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