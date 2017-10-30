Искусственный интеллект демонстрирует новые чудеса производительности

Разработчики ИИ запрограммировала нейронные сети так, чтобы она нарисовала серебристые капли на лице певицы, и мерцание звезд. Компьютер отслеживал движение тела и лица певицы, что дозволило снять видео без использования костюма с трекинговых маячков. Спецэффекты были гармонично расставлены под музыку на песню "Дождливый день, но мы вместе".

В компании Intel уверены в том, что использование подобной технологии сможет стать приоритетным направлением в области шоу-бизнеса и робототехники.