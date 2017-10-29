06:30 29.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Запорожье за неделю зафиксировали три случая заболевания гепатитом

В Запорожье в течение прошлой недели зарегистрированы сразу три случая заболевания гепатитом А.

В Запорожье за неделю зафиксировали три случая заболевания гепатитом

Все эти случаи уже были лабораторно подтверждены. Эти данные распространили в Запорожском лабораторном центре МОЗ. Согласно этим данным – заболевшими гепатитом гражданами оказались жители Шевченковского, а также Александровского и Днепровского районов. В целом же в населенном пункте зарегистрировано 55 случаев заболевания гепатитом.

При этом на 27 октября зафиксировали 24 случая заболевания граждан корью, и восемь из них уже были подтверждены лабораторно.

Как сообщал УРА-Информ, Л. Месси организовал благотворительный фонд – для ведения борьбы с гепатитом С.


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