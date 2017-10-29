В Украине запустят в работу 30 новых забоев

По словам советника министра энергетики и угольной промышленности Максима Белявского, на данный момент уже работают 19 новых забоев, еще девять будут вводить в рабочее состояние в ноябре. В прошлом году было введено в действие всего 15 забоев, а в позапрошлом - 20 забоев, подчеркнул чиновник.

В ведомстве уже подготовили специальный документ, который должен помочь в создании "Национальной угольной компании" путем реорганизации и слияния государственных угольных предприятий. В свою очередь, министр энергетики Игорь Насалик уверен, что уже к 2020 году страна сможет стать полностью энергонезависимой от внешних поставщиков сырья.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно в Украину прибыли две партии угля из США и ЮАР.