В Украине становится все меньше квартирных воров

За первое полугодие 2017 года в стране было совершено 20434 квартирные и домовые кражи, что на десяток процентов меньше, чем в 2016 году. Статистика показывает следующую динамику по областям: в Киеве количество грабежей уменьшилась за этот период на 35 процентов - до 4123, Одесской области - на 37 процентов - до 955, Винницкой - на 25 процентов - до 443, Ивано-Франковской - на 23 процента - до 343, Днепропетровской - на 20 процентов - до 1619, Донецкой - на 15 процентов.

Наибольшее количество грабежей зафиксировано в Николаевской области - 1436 инцидентов только в этом годе. Напряженная криминогенная обстановка продолжает сохраняться в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно полицейские задержали двух мужчин, которые грабили машины в Виннице.