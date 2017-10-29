Украина переходит на зимнее время

Время необходимо перевести согласно киевскому часовому поясу с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в три часа на час вперед и в последнее воскресенье октября в четыре часа ночи на час назад. В результате украинцы получают дополнительный час для сна.

Еще в 2015 году Кабмин поднимал вопрос об отмене перехода Украины на зимнее или летнее время, однако общественность высказалась против таких нововведений. В России, например, отказались от практики перевода часов.

Как сообщалось в " УРА-Информ", начиная с 2015 года Украина привязала свой часовой пояс к европейскому. В 2011 году Верховная Рада пыталась отменить перевод часов на зимнее время, но под давлением общественности принятое постановление было отменено.