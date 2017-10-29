На Закарпатье снегопад обесточил поселки и перекрыты дороги

В регионе также из-за поваленных деревьев частично перекрыто движение на Яблуницком перевале. Как сообщает пресс-служба главы Закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля, сегодня во второй половине дня погода на Закарпатье резко ухудшилась.

В результате сильного снегопада и шквальных порывов ветра, на высокогорье повалено немало деревьев. Так, на Яблуницком перевале на границе Закарпатья и Ивано-Франковской области, поваленные деревья частично перекрыли автомобильное движение.

На место происшествия уже выехали спасатели, которые освобождают проезд.

Вместе с тем, по словам Москаля, дорожники подсыпают асфальтовое покрытие специальными смесями. По состоянию на семь часов вечера из-за обрывов линий электропередач и короткого замыкания полностью без электроэнергии остаются высокогорные населенные пункты Раховского района Белин и Квасы, и частично - Ясиня и Рахов. Над восстановлением электроснабжения работают аварийные бригады, - пояснил глава ОГА.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинские синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий в Украине в течение 29 - 30 октября 2017 года.