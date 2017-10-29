На Германию обрушился новый мощный ураган "Герварт" - ФОТО

При этом в период с четырех до пяти часов утра шторм был настолько силен, что в Бранденбурге и Берлине из-за падения деревьев были заблокированы главные автобаны.

Немецкая железная дорога сообщила об остановке движения поездов во многих частях Германии.

Как сообщает пресс-центр пожарной службы немецкой столицы, по состоянию на вечер уже известно по меньшей мере об одном пострадавшем из-за падения дерева. Местные власти объявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за сильного ветра.

На дежурство были выведены дополнительные бригады спасателей. Экстренные службы предупреждают об угрозе падения деревьев и срыва крыш с домов.

Сложная ситуация также сохраняется и в нескольких других регионах Германии. Железнодорожный концерн Deutsche Bahn сообщил о том, что из-за "Герварта" вводятся ограничения на железнодорожное сообщение. Города Бремен, Ганновер, Брауншвейг, Геттинген, Вольфсбург, Гамбург, Киль, Берлин, Дрезден и Лейпциг в настоящее время не обслуживаются междугородным железнодорожным сообщением. В Гамбурге штормовой нагон воды в Эльбу привел к тому, что река вышла из берегов, что привело к подъему уровня воды затоплению некоторых улиц.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Японии тайфун " Лан" убил как минимум пять человека. 90 человек получили травмы, связанные со штормом. Как сообщает Kyodo News, в префектуре Вакаяма на главном японском острове Хонсю пропал без вести 82-летний пенсионер, дом которого был разрушен оползнем. Кроме того, в городе Фукуока 63-летний местный житель был раздавлен строительными лесами, сбитыми шквалистым ветром.