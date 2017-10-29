Мосийчук настаивает на чеченском следе в покушении на него

На данный момент он проходит лечение в институте Шалимова. Об этом на своей страничке в Facebook написал сам политик.

Он напомнил, что обязан жизнью своему погибшему охраннику Руслану Кушниру, который спас его, и теперь он буду заботиться о его осиротевшей дочери, как о собственном третьем ребенке.

При этом Мосийчук рассказал, что у него есть несколько версий, кто мог бы быть заказчиком покушения. Одну из них пока рано озвучивать, но я могу лишь отметить, что четко прослеживается чеченский след, – написал депутат, добавив, что он отрицает какую либо связь в этом деле с Коханивским.

Я действительно не поддерживал Руслана Качмалу в его стремлении завладеть домом и выбросить оттуда переселенцев, но никакого личного конфликта у нас с ним не было. Поэтому эту версию следствие даже не принимает во внимание, – подытожил Мосийчук.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вечером 25 октября в центре Киеве прогремел взрыв в результате которого был ранен Мосийчук. В результате взрыва также два человека погибли, еще трое пострадали.