ГосЧС предупреждает о подъеме воды в реках Закарпатья

В частности, на реках Закарпатья ожидается поднятие воды над уровнемна 0,5-1,5 метра в нижних течениях Боржавы, Латорицы. При этом на Тисе от водпоста Большой Бычков до Вилока подъем воды ожидается на два метра, а на остальных реках Карпат на метр.

Как сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуация до вторника на притоках Припяти в Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях ожидается повышение уровней воды 0,1-0,5 метра.

Паводки также на реках ожидаются в пределах русел, без угрозы негативных последствий. В местах прохождения сильных дождей будет формироваться значительный местный сток, на малых водотоках быстротекущее повышение уровней воды.

Вместе с тем на Закарпатье уже началась зима. Сегодня тут снег уже засыпал несколько районов. По информации Черногорского горного поисково-спасательного поста, по состоянию на вечер 29 октября на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость составляет до 30 метров, а температура воздуха опустилась до сети градусов мороза.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне украинские синоптики предупреждали о снижении температуры, а также о снегопаде.