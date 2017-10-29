22:49 29.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики обстреляли Авдеевку из гранатометов - ВИДЕО

Боевики в ночь на воскресенье, 29 октября, обстреляли из гранатометов жилые дома в старой Авдеевке.

Боевики обстреляли Авдеевку из гранатометов - ВИДЕО

В результате боевых действий в одном из домов была повреждена крыша и кованые ворота. Как сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции, вражеские гранаты от автоматического станкового гранатомета попали в дом по улице Некрасова.

Там частично разрушена крыша и ворота во двор. К счастью, никто из мирных жителей во время обстрела не пострадал.

Вместе с тем хозяйка дома пояснила, что они были дома когда внезапно, неподалеку от их дома прогремел мощный взрыв от которого очень испугался маленький ребенок.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за минувшие сутки, 28 октября, сепаратисты 16 раз обстреляли позиции ВСУ. Один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения.


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