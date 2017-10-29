01:00 29.10.2017 | Общество | Новости
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Барак Обама станет присяжным в суде

Бывшего президента США Барака Обаму пригласили выступить в роли присяжного в суде в округе Кук, штат Иллинойс.

Барак Обама станет присяжным в суде

Об этом сообщает Chicago Tribune.

"Он дал мне ясно понять через своего представителя, что готов выполнить свой гражданский долг", - сказал главный судья округа Тим Эванс.

Отмечается, что слушание состоится в следующем месяце, однако из соображений безопасности судья не назвал место и дату проведения заседания, на котором выступит Обама.

Издание сообщает, что у политика есть недвижимость в Чикаго, следовательно, он имеет право быть присяжным в Иллинойсе.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", граждане США подали иск в суд с просьбой прекратить процесс отмены программы, которая защищает нелегальных мигрантов от депортации.Руководство 15 американских штатов в письменной форме выступило против антимиграционной политики президента Дональда Трампа. 


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