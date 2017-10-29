56 тысяч силовиков уже получили награды с начала АТО

Среди награжденных - 75% - солдаты, а также сержанты, все другие - офицеры и труженики ВС Украины. Такие данные распространил Генеральный штаб ВСУ.

Так, в рамках выполнения военных задач на Донбассе награждены, в частности, 224 бойца 14-го батальона территориальной обороны ВСУ, в частности, 30 человек уже были награждены государственными наградами, а также еще 90 - поощрительными отличиями Минобороны, и еще 104 - почетными знаками.

Как сообщал УРА-Информ, в сентябре за одну неделю 56 украинских силовиков получили награды.