07:30 29.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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56 тысяч силовиков уже получили награды с начала АТО

За период АТО состоянием 28 октября 2017 г. государственными, а также ведомственными наградами были награждены примерно 56 тыс. бойцов ВСУ.

56 тысяч силовиков уже получили награды с начала АТО

Среди награжденных - 75% - солдаты, а также сержанты, все другие - офицеры и труженики ВС Украины. Такие данные распространил Генеральный штаб ВСУ.

Так, в рамках выполнения военных задач на Донбассе награждены, в частности, 224 бойца 14-го батальона территориальной обороны ВСУ, в частности, 30 человек уже были награждены государственными наградами, а также еще 90 - поощрительными отличиями Минобороны, и еще 104 - почетными знаками.

Как сообщал УРА-Информ, в сентябре за одну неделю 56 украинских силовиков получили награды.


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