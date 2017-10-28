11:57 28.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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За девять месяцев выявлено три тысячи неоформленных наемных служащих – ГФС

Дополнительно было также заключено примерно 32 тысячи трудовых соглашений.

За девять месяцев выявлено три тысячи неоформленных наемных служащих – ГФС

С начала нынешнего года Госфискальной службой обнаружено три тысячи наемных трудящихся, труд которых работодателем использовался без оформления трудовых отношений. Такие данные распространила пресс-служба ГФС.

За период в девять месяцев работники налогового ведомства провели обследование производственных, а также торговых помещений физлиц и юридических лиц, мест предпринимательской деятельности, а также провели с работодателями разъяснительную работу.

Как сообщал УРА-Информ, гражданам Китая было решено запретить открывать бизнес в КНДР – сообщали в Министерстве коммерции.


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