За девять месяцев выявлено три тысячи неоформленных наемных служащих – ГФС

С начала нынешнего года Госфискальной службой обнаружено три тысячи наемных трудящихся, труд которых работодателем использовался без оформления трудовых отношений. Такие данные распространила пресс-служба ГФС.

За период в девять месяцев работники налогового ведомства провели обследование производственных, а также торговых помещений физлиц и юридических лиц, мест предпринимательской деятельности, а также провели с работодателями разъяснительную работу.

Как сообщал УРА-Информ, гражданам Китая было решено запретить открывать бизнес в КНДР – сообщали в Министерстве коммерции.