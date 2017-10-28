10:27 28.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В зоне АТО контрольные пункты переходят к зимнему графику работы

Общее время функционирования пунктов въезда-выезда на востоке страны становится меньше.

В зоне АТО контрольные пункты переходят к зимнему графику работы

Так, контрольные пункты въезда-выезда в зоне проведения АТО на данном этапе переходят к зимнему графику работы – согласно Временному порядку контроля за перемещением граждан, а также автотранспортных средств и грузов - через линию соприкосновения в зонах Донецкой и Луганской областей.

Такие данные распространил пресс-центр Госпогранслужбы. С 29-го октября 2017 г. пропуск граждан и авто будет выполняться в обновленных временных рамках, установленных для режима работы пунктов контроля - с 08:00 до 17:00.

Как сообщал УРА-Информ, Украина призвала боевиков прекратить блокировать открытие КПВВ "Золотое".


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