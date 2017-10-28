В Украине наблюдается дефицит судей, - Матиос

Такое заявление сделал Главный военный прокурор страны Анатолий Матиос – в процессе своего выступления в эфире одной из телепрограмм. Согласно его словам – в Украине должно быть примерно 8000 судей.

Однако на данном этапе работает только 3300 судей. Судья чисто физически - имея примерно 200-500 производств, прослушать дела, вынести приговор без нарушения норм про назначение, про вызов участников дела – не может.

Как сообщал УРА-Информ, одесская судья, которую задержали еще в 2013 г. за получение взятки, только сей час получила приговор.