11:25 28.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100177514:mysnichenko

В Украине наблюдается дефицит судей, - Матиос

Отсутствие вынесенных приговоров по основному большинству резонансных дел является следствием нехватки судей. 

В Украине наблюдается дефицит судей, - Матиос

Такое заявление сделал Главный военный прокурор страны Анатолий Матиос – в процессе своего выступления в эфире одной из телепрограмм. Согласно его словам – в Украине должно быть примерно 8000 судей.

Однако на данном этапе работает только 3300 судей. Судья чисто физически - имея примерно 200-500 производств, прослушать дела, вынести приговор без нарушения норм про назначение, про вызов участников дела – не может.

Как сообщал УРА-Информ, одесская судья, которую задержали еще в 2013 г. за получение взятки, только сей час получила приговор.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив