14:51 28.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Широкино террористы обстреляли из минометов жилые дома

По итогам обстрелов Широкино пострадали дома местных жителей.

В Широкино террористы обстреляли из минометов жилые дома

Украинская сторона центра координации на линии разграничения сообщила о минометном обстреле края поселка Широкино - со стороны вооруженных формирований некоторых районов Донетчины. Такие данные распространил пресс-центр штаба АТО.

Известно, что 27 октября 2017 г. террористы устроили обстрел из минометов 120-миллиметрового калибра подразделений ВСУ – на краю села Широкино, что около н.п. Мариуполь. По итогам обстрелов пострадали дома местных жителей.

Как сообщал УРА-Информ, ситуация на Донбассе на данный момент все еще остается напряженной – сообщали ранее представители штаба АТО.


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