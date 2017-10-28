В Широкино террористы обстреляли из минометов жилые дома

Украинская сторона центра координации на линии разграничения сообщила о минометном обстреле края поселка Широкино - со стороны вооруженных формирований некоторых районов Донетчины. Такие данные распространил пресс-центр штаба АТО.

Известно, что 27 октября 2017 г. террористы устроили обстрел из минометов 120-миллиметрового калибра подразделений ВСУ – на краю села Широкино, что около н.п. Мариуполь. По итогам обстрелов пострадали дома местных жителей.

Как сообщал УРА-Информ, ситуация на Донбассе на данный момент все еще остается напряженной – сообщали ранее представители штаба АТО.