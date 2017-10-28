В Испании тысячи людей вышли на демонстрацию в поддержку единства страны - ФОТО

Об этом сообщает издание El Pais .

Отмечается, что участники акции в руках держат флаги Испании, они скандируют лозунги в поддержку испанского единства и действий испанской полиции.

Демонстранты выкрикивали лозунги "Испания едина", "За переворот – в тюрьму". Также призывают премьер-министра страны "не быть слабым".

Отмечается, что количество участников демонстрации продолжает расти.

Позже участники демонстрации отправились шествием в сторону другой большой площади Мадрида рядом с Пуэрта дель Соль, одной из крупнейших достопримечательностей Мадрида.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Барселоне прошла демонстрация за единство Каталонии с Испанией, которую проводила организация Societat Civil Catalana. Она закончилась дракой между сторонниками и противниками независимости Каталонии.