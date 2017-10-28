20:25 28.10.2017 | Общество | Новости
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В Испании тысячи людей вышли на демонстрацию в поддержку единства страны - ФОТО

В столице Испании вблизи одной из главной площадей Мадрида - Пласа-Майор около десяти тысяч человек вышли на демонстрацию в поддержку единства Испании и против референдума в Каталонии.

В Испании тысячи людей вышли на демонстрацию в поддержку единства страны - ФОТО

Об этом сообщает издание El Pais .

Отмечается, что участники акции в руках держат флаги Испании, они скандируют лозунги в поддержку испанского единства и действий испанской полиции.

Демонстранты выкрикивали лозунги "Испания едина", "За переворот – в тюрьму". Также призывают   премьер-министра страны "не быть слабым".

Отмечается, что количество участников демонстрации продолжает расти.

Позже участники демонстрации отправились шествием в сторону другой большой площади Мадрида рядом с Пуэрта дель Соль, одной из крупнейших достопримечательностей Мадрида.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Барселоне прошла демонстрация за единство Каталонии с Испанией, которую проводила организация Societat Civil Catalana. Она закончилась дракой между сторонниками и противниками независимости Каталонии. 


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