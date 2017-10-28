Украинских школьников будут учить с помощью LEGO

Об этом во время встречи договорились министр образования и науки Украины Лилия Гриневич и генеральный директор The LEGO Foundation Джон Гудвин.

Как сообщили в пресс-службе Минобразования, более ста пилотных школ обеспечат методикой LEGO. А к переобучению учителей, которые в 2018 году будут брать первый класс "Новой украинской школы", присоединятся тренеры The LEGO Foundation.

Так, во втором полугодии сто школ, которые сейчас пилотируют новый стандарт начального образования, получат наборы "Шесть кирпичиков". Ими должны обеспечить каждого ребенка в экспериментальных классах.

"Шесть кирпичиков" — это технология обучения, которая поможет ученикам тренировать память, развивать моторику и творчески мыслить, рассказал Гудвин.

"Мы очень заинтересованы в сотрудничестве, потому что действительно хотим изменить нашу школу и подход к обучению. Прежде всего, это касается начальной школы, с которой в следующем учебном году начнется реформа и дети пойдут в первый класс Новой украинской школы. Нам нужно обеспечить ее новым оборудованием и новыми методиками, в частности, обучения через игру, которое внедряет в своих проектах LEGO", — отметила Гриневич.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министерство иностранных дел совместно с Министерством образования и науки Украины планируют увеличить финансирование украинских школ за рубежом.