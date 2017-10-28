10:44 28.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100177512:mysnichenko

При разминировании в Калиновке изъято больше трех тысяч взрывоопасных предметов

На данный момент обследовано 30 тыс. 131 гектар территории – на наличие взрывоопасных предметов.

При разминировании в Калиновке изъято больше трех тысяч взрывоопасных предметов

Украинские спасатели уже провели изъятие примерно трех тысяч взрывоопасных предметов – во время разминирования в Калиновке на Виннитчине – по итогам взрывов на арсенале. Об этом данные распространил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Состоянием на семь часов утра 28-го октября 2017 г. очагов горения, а также взрывов боеприпасов на складе не фиксируют. Пиротехническим отрядом ГСЧС выполняется очистка местности от опасных предметов - вокруг арсенала.

Как сообщал УРА-Информ, в Калиновку в конце сентября начали возвращаться жители.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив