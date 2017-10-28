При разминировании в Калиновке изъято больше трех тысяч взрывоопасных предметов

Украинские спасатели уже провели изъятие примерно трех тысяч взрывоопасных предметов – во время разминирования в Калиновке на Виннитчине – по итогам взрывов на арсенале. Об этом данные распространил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Состоянием на семь часов утра 28-го октября 2017 г. очагов горения, а также взрывов боеприпасов на складе не фиксируют. Пиротехническим отрядом ГСЧС выполняется очистка местности от опасных предметов - вокруг арсенала.

Как сообщал УРА-Информ, в Калиновку в конце сентября начали возвращаться жители.