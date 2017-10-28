На Донбассе ситуация остается напряженной – штаб АТО

В конце суток обстановка в местах проведения АТО обострялась. Такие данные распространил пресс-центр штаба АТО при помощи Facebook. Выяснилось, что в течение прошлых суток незаконные формирования (НВФ) нарушили перемирие 19-ть раз.

В ответ же силы АТО 16 раз использовали оружие в отношении противника. Таким образом, двое силовиков ВСУ были ранены. К примеру, днем террористы активно обстреливали позиции силовиков около Широкино. Украинские бойцы отвечали террористам огнем с пехотного вооружения.

Как сообщал УРА-Информ, силовик дезертировал в зоне проведения АТО на Донбассе.