23:43 27.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В выходные центр Львова будет перекрыт

29 октября в н.п. Львов будет проведен международный Львовский полу марафон.

В выходные центр Львова будет перекрыт

Так, запланирован полумарафон под названием GRAND PRIX LVIV HALF MARATHON 2017. И по причине данного бегового события улицы города будут частично перекрыты – накануне, а также в день этого мероприятия – отметили в пресс-службе Львовского горсовета.

Также в горсовете сообщили и о том, что перекрытие движения – одно из условий проведения такого рода массовых соревнований по бегу.

Таким образом примерно 2,1 тысячи участников мероприятия, в том числе дети, получат гарантию своей безопасности - на самой трассе забега.

Как сообщал УРА-Информ, в центре столицы планировалось перекрыть несколько улиц.


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