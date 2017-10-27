В выходные центр Львова будет перекрыт

Так, запланирован полумарафон под названием GRAND PRIX LVIV HALF MARATHON 2017. И по причине данного бегового события улицы города будут частично перекрыты – накануне, а также в день этого мероприятия – отметили в пресс-службе Львовского горсовета.

Также в горсовете сообщили и о том, что перекрытие движения – одно из условий проведения такого рода массовых соревнований по бегу.

Таким образом примерно 2,1 тысячи участников мероприятия, в том числе дети, получат гарантию своей безопасности - на самой трассе забега.

Как сообщал УРА-Информ, в центре столицы планировалось перекрыть несколько улиц.