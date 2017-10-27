00:30 27.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Ужгороде стартовал сезон отопления

В Ужгороде 26 октября стартовал отопительный сезон. 

В Ужгороде стартовал сезон отопления

Такое решение недавно приняли на исполнительном комитете городского сонета населенного пункта. Согласно данным – в детсадах и школах Ужгорода, а также в больницах отопление уже включили – для обеспечения адекватного температурного режима.

Также в горсовете уточнили, что в н.п. Ужгород почти нет централизованного отопления. Это означает, что сейчас речь – про старт сезона отопления для социальной инфраструктуры города.

Как сообщал УРА-Информ, без отопления зимой 2018 г. могут остаться некоторые населенные пункты в Киевской области – из-за неподтвержденных объемов природного газа.


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