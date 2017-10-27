В Украине пройдут первые территориальные выборы

В Украине пройдут первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин. В службе подсчитали, что на выборах будет присутствовать около 1,3 млн избирателей, что составляет четыре процента населения страны.

Выборы пройдут в одномандатных и многомандатных округах, причем в одномандатных местные головы должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня голосования. А в многомандатных головы должны быть установлены не позднее чем на десятый день со дня голосования.

Выборы пройдут в рамках процесса децентрализации. Общий бюджет выборов составил почти 55 млн гривен.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко поведал о том, что под конец текущего года в нашей стране может быть 667 объединенных территориальных общин.