В реках Украины прогнозируют повышение уровня воды

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, на реках Закарпатья ожидается повышение уровня воды на 0,5-1,5 м, в нижних течениях Боржавы, Латорицы, на Тисе от водпоста Великий Бычков до Вилока до 2,0 м; на остальных реках Карпат на 0,2-1,0 м.

Кроме того, отмечается, что 29-31 октября на притоках Припяти (Львовская, Волынская, Ровенская, Житомирская области) ожидается повышение уровней воды на 0,1-0,5 м.

Кстати, подобное явление будет происходить без угрозы негативных последствий в бассейнах.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", атмосферные фронты с северо-запада Европы принесут дожди, в Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Полтавскую и Луганскую области мокрый снег и дождь. Лишь в южной части Украины осадки маловероятны.