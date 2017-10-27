В МВД назвали основную версию покушения на Мосийчука

Об этом заявил член коллегии Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, основной версией остается деятельность российских спецслужб, а мотивом является создание атмосферы страха в украинском обществе.

"Вероятнее всего, мотивом было сделать так, чтобы показать, что иностранные спецслужбы и их наемники с оккупированных территорий могут реализовать теракты в Киеве", - подчеркнул Геращенко, добавив, что основной версией следствия является деятельность спецслужб РФ.

Также он добавил, что следствие будет рассматривать все версии, но эта остается основной. Специалисты продолжают исследовать остатки взрывчатки возле редакции "Эспрессо". Вероятнее всего, это было самодельное взрывное устройство.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", народного депутата Украин Игорь Мосийчук, который пострадал в результате взрыва в Киеве, рассказал о своем состоянии здоровья. На своей страничке в Facebook в пятницу утром, 27 октября, политик, в частности, написал, что состояние улучшается, но не все осколки еще удалены с тела. Боли иногда становятся невыносимыми. Жизнь и борьба за нее продолжается, - написал Мосийчук, добавив, что сегодня в Винницкой области хоронят его охранника.