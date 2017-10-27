В четверг на Донбассе ранен один украинский военный - ВИДЕО

Боевики за минувшие сутки 20 раз нарушили перемирие. В свою очередь силы АТО 16 раз применяли оружие на поражение противника.

В результате боевых действий один украинский военный получил боевую травму. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, вчера с донецкого направления, которое до этого было горячим, враг переключил свою активность на приморское направление. Тут противник все чаще стал применять минометы. Вчера боевики четыре раза били из 82-мм минометов, противотанковых гранатометов, стрелкового оружия по защитникам Гнутово. Также из минометы калибра 82-мм стреляли возле Водяного и Павлополя.

На донецком направлении в районе Авдеевской промзоне в конце суток боевики дважды обстреливали опорные пункты ВСУ из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие гранатометного огня, недалеко Песков получил боевую травму один украинский военнослужащий.

На луганском направлении под огонь гранатометов и стрелкового оружия попали украинские позиции на подступах к Станице Луганской.

Напомним, с территории Донбасса в Россию въехал фургон с российскими номерами и с надписью "Ритуал". Он пересек границу 21 октября. Об этом сообщается на официальном сайте специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.