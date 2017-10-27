07:59 27.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Россия в плену удерживается 38 политзаключенных-украинцев, - Климкин

В настоящий момент Россия захватила и удерживает в плену 38 политических заключенных украинцев.

Россия в плену удерживается 38 политзаключенных-украинцев, - Климкин

Все они сейчас находятся в российских тюрьмах. Многие украинцы также в плену на оккупированном Донбассе. Об этом в четверг, 26 октября, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

При этом глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что в следующем году Украина планирует подать в Организацию объединенных наций резолюцию "где будет подчеркнуто, что Россия препятствует международным гуманитарным организациям получить доступ к оккупированному Крыму".

Напомним, накануне представителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в Крыму, выдали турецкой стороне.

Как сообщал УРА-Информ, прибытие заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза запланировано на пятницу, 27 октября. Вчера они встретились с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча состоялась в официальной резиденции президента Турции Ak Saray в Анкаре.


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