Россия отправила на Донбасс очередной "гумконвой"

Это уже 70-й по счету конвой, который российское Министерство по чрезвычайным ситуациями отправляет в помощь боевикам. Об этом говорится в сообщении на сайте ОБСЕ. Таким образом, миссия зафиксировала прибытие 17 грузовиков на КПП "Донецк".

При этом на этот раз колонна состояла из 12 грузовых автомобилей и пяти вспомогательных транспортных средств. В ОБСЕ также сообщают, что вчера же после двух часов дня все 17 транспортных средств возвратились обратно на территорию России.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, предыдущий " гумконвой" был отправлен из Российской Федерации на временно неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской области 28 сентября. Тогда в российском МЧС утверждали, что колонна везет более 400 тонн "гуманитарных грузов", в том числе детские продуктовые наборы и медикаменты.