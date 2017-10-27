04:00 27.10.2017 | Общество | Новости
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Раскрыт секрет кода "Матрицы"

Художник-постановщик Саймон Уайтли открыл занавеску титров из трилогии "Матрица", представляющих собой неоново-зеленые потоки иероглифов и цифр.

Раскрыт секрет кода

Соответствующие сведения сообщает Express. По словам Уайтли, на создание кода его натолкнула японская книга рецептов суши.

"Мне нравится всем говорить, что код "Матрицы" сделан из японских рецептов суши. Без того кода нет и "Матрицы", – отметил автор системы. При этом не совсем понятно, шутил он или говорил серьезно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во время совещания по реализации Закона Украины "О государственной поддержке кинематографии в Украине" сообщили, что за три года в Украине было произведено собственны 54 фильма. Кроме того, в производство запустили еще 108 новых фильмов. 


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