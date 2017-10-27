Назван основной мотив покушения на Мосийчука

Об этом передает "Эспрессо".

По его словам, основным мотивом остается "показательный" теракт для того, чтобы продемонстрировать возможность иностранных спецслужб и наемников с оккупированных территорий действовать в тылу украинских военных.

Однако следствие будет рассматривать и другие версии покушения, так как вместе с Мосийчуком пострадала и другая видная фигура - политолог Бала, подчеркнул член коллегии Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Иную версию выдвинул советник главы Министерства внутренних дел Иван Варченко, который утверждает, что в убийстве Мосийчука был заинтересован Рамзан Кадыров.

Как сообщалось в " УРА-Информ", ранее нардеп заявил, что его состояние здоровья улучшается.