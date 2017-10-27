13:23 27.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Назван основной мотив покушения на Мосийчука

Член коллегии Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко считает, что основным мотивом для убийства Мосийчука была месть со стороны России.

Назван основной мотив покушения на Мосийчука

Об этом передает "Эспрессо".

По его словам, основным мотивом остается "показательный" теракт для того, чтобы продемонстрировать возможность иностранных спецслужб и наемников с оккупированных территорий действовать в тылу украинских военных.

Однако следствие будет рассматривать и другие версии покушения, так как вместе с Мосийчуком пострадала и другая видная фигура - политолог Бала, подчеркнул член коллегии Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Иную версию выдвинул советник главы Министерства внутренних дел Иван Варченко, который утверждает, что в убийстве Мосийчука был заинтересован Рамзан Кадыров.

Как сообщалось в " УРА-Информ", ранее нардеп заявил, что его состояние здоровья улучшается. 


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