На Луганщине восстановили мост, разрушенный в 2014 году - ФОТО, ВИДЕО

Он соединил Лисичанск и Рубежное. Открывал мост секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Как сказано на официальном сайте секретаря СНБО, мост был разрушен в результате обстрелов еще в мае 2014 года. Сегодня он обеспечит надежное соединение на дороге государственного значения.

Несмотря на войну, восстановление инфраструктуры освобожденного Донбасса продолжается, - отметил Турчинов, добавив, что придет время, когда будут освобождены все районы Донецкой и Луганской областей, и в этом регионе вновь воцарят мир, покой и стабильная жизнь.

Он также отметил, что мост восстанавливали военные 19-го отдельного мостового отряда Государственной специальной службы транспорта.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в августе президент Петр Порошенко открыл мост через Северский Донец в Изюме Харьковской области.