19:57 27.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Кировоградщине включили отопление в жилых домах

На данный момент на Кировоградщине все котельные в работу уже запущены.

На Кировоградщине включили отопление в жилых домах

Таким образом – регион уже начал отопительный сезон. Такие данные в рамках селекторного совещания по вопросу отопительного сезона распространил глава Кировоградской ОГА С. Кузьменко. Согласно его данным – на 27-е октября 386 котельных области функционируют. Они начинали работу с 17 по 22 октября.

Но сейчас нет 100-процентного подключения к отоплению потребителей. Тепло было подано, однако потом появились прорывы, другие локальные проблемы. Коммунальщики пытаются решить проблемы уже до конца 27-го октября – добавил Кузьменко.

Как сообщал УРА-Информ, отопление уже есть в 95% домов Киева.


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