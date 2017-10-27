На Донбассе за неделю ранения получили шестеро гражданских

Миссия ОБСЕ в который уже раз подчеркивает угрозу безопасности для мирного населения востока Украины.
Такое заявление в рамках брифинга сделал первый замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг. Согласно его словам – члены миссии фиксировали огневые позиции – с вооруженными гражданами и с военной техникой, которые были обустроены прямо посреди жилого района Трудовской – что подконтролен т.н. ДНР.
Хуг отметил также и рост числа пострадавших среди мирного населения – от действий террористов. К примеру, за неделю подтверждено шесть фактов ранения мирных жителей на востоке.
Как сообщал УРА-Информ, террористы продолжают обстрелы позиций ВСУ на Донбассе.