16:30 27.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе за неделю ранения получили шестеро гражданских

Миссия ОБСЕ в который уже раз подчеркивает угрозу безопасности для мирного населения востока Украины.

На Донбассе за неделю ранения получили шестеро гражданских

Такое заявление в рамках брифинга сделал первый замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг. Согласно его словам – члены миссии фиксировали огневые позиции – с вооруженными гражданами и с военной техникой, которые были обустроены прямо посреди жилого района Трудовской – что подконтролен т.н. ДНР.

Хуг отметил также и рост числа пострадавших среди мирного населения – от действий террористов. К примеру, за неделю подтверждено шесть фактов ранения мирных жителей на востоке.

Как сообщал УРА-Информ, террористы продолжают обстрелы позиций ВСУ на Донбассе.


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