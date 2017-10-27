Мосийчук заверил, что его состоянии здоровья улучшается

На своей страничке в Facebook в пятницу утром, 27 октября, политик, в частности, написал, что состояние улучшается, но не все осколки еще удалены с тела.

Боли иногда становятся невыносимыми. Жизнь и борьба за нее продолжается, - написал Мосийчук, добавив, что сегодня в Винницкой области хоронят его охранника.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате взрыва, который прогремел в среду вечером, 25 октября, в Соломенском районе столицы, пострадал народный депутат Украины от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Мосийчук.

При этом погиб его охранник и случайный прохожий. Пострадал также политолог Виталий Бала. Он находится в очень тяжелом состоянии. У него повреждены легкие, печень, внутренние органы.