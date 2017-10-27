17:46 27.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Князев рассказал о раскрытии убийств в Украине

Глава Нацполиции нашей страны Сергей Князев подчеркнул, что в течение девяти месяцев 2017 г. серьезно выросло число раскрытых преступлений.

Князев рассказал о раскрытии убийств в Украине

По словам Князева – за последнее время количество раскрытых преступлений в сфере имущества выросло. К примеру – возросло число раскрытых правоохранителями нападений и грабежей.

Также по словам главы Нацполиции – сейчас 88% умышленных убийств, а также покушений – правоохранителями также раскрыто. Князев сделал такое заявление во время общения с журналистами.

Как сообщал УРА-Информ, на Киевщине в августе 2017 г. мужчина совершил убийство собственной начальницы, ведь она запрещала ему курение на работе.


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